شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أطنان بيض فاسد قبل توزيعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، ٧ أطنان من البيض الفاسد معدة للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، أسفرت عن ضبط وإتلاف ما يزيد على 108 آلاف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 7 أطنان، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مبينا أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكد الصفيان أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها في كافة الأسواق والمجمعات التجارية ومنافذ البيع، على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لشؤون الأسواق نفذت حملة مشتركة خلال أمس الأول مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع ٢٠ طنا من المتروكات.