شكرا لقرائتكم خبر عن 411 طلبا آليا لأمانة الشرقية في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أمانة المنطقة الشرقية عبر الإدارة العامة لخدمة العملاء «411» طلبا خلال الفترة بين ١٩-٢٥ من شهر فبراير الماضي.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن إدارة خدمة العملاء تعمل وفق نظام آلي لدعم وخدمة كافة المستفيدين والذي يتم من خلاله خدمة مستخدمي شبكة الحاسب الآلي من المستفيدين، واستقبال طلباتهم عن طريق نظام آلي مخصص لخدمة العملاء بموقع الأمانة الإلكتروني ومن خلاله يتم تقديم كافة الخدمات والدعم الفني لهم، وحل المشاكل المتعلقة بكافة خدمات تقنية المعلومات، وحجز المواعيد، وكذلك الرد على الاستفسارات كافة.

وأشار إلى أهمية الخدمات التقنية كإحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها بيئة العمل في كثير من القطاعات ولا سيما القطاعات الحكومية منها، وذلك في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستفيدين منها، وتتميز بكثير من الكفاءة والفاعلية، وتيسر عليهم تلقي هذه الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، دون جهد أو عناء الاعتماد على العمليات الورقية.

ولفت إلى أن إدارة خدمة العملاء تعمل على تلقي طلبات المستفيدين وتقديم الدعم اللازم والإجابة عن استفساراتهم وحل أي معوقات تواجههم وتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين وتقليل الحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأكد أن الأمانة حريصة على تقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة، من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وحرصا منها على سلامة وصحة الجميع، من خلال تخصيص إدارة لخدمة العملاء وخدمتهم بشكل أفضل والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.