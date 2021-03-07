شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا ملتزم» ترصد 255 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت حملة «كلنا ملتزم» 255 بلاغا لمخالفات الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالتعاون مع مركز البلاغات 940 في أمانة المنطقة الشرقية، وتمثلت المخالفات داخل المنشآت في عدم وجود مقياس الحرارة وعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي والازدحام والتكدس وعدم وجود تطبيق ‫«توكلنا»‬.

واستعانت حملة «كلنا ملتزم» بالمتطوعين لتفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية، ومنحهم الفرصة لمتابعة المنشآت والرقابة على المخالفين بتواجد وإشراف الفرق الميدانية من موظفي الأمانة.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى مشاركة 150 متطوعا ومتطوعة بمساندة المراقبين البلديين من خلال تمكين المتطوع من رصد المخالفات في المجمعات والأسواق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية عن طريق رصد المخالفة المرصودة من المتطوع بنظام البلاغات 940 ومباشرة البلاغ، مبينا أن الحملة تستهدف تفعيل المسؤولية الاجتماعية للأفراد المتطوعين ضمن الجولات الرقابية الميدانية، التي تنفذها الأمانة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ونشر ثقافة الوعي في المجتمع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وذلك عبر توزيع منشورات ومطويات تتحدث عن هذا الجانب الرقابي، وكذلك التعاون مع مراقبي البلديات في الإبلاغ عن المخالفات في المجمعات والأسواق كافة.

وأوضح الصفيان أن المتطوعين رصدوا 250 مخالفة خلال جولاتهم على عدد من المواقع المختلفة، وتمثلت المخالفات في عدم وجود مقياس الحرارة، وعدم ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، والازدحام والتكدس داخل المنشآت، وعدم إبراز تطبيق «‫توكلنا»، فيما تم إشراك المتطوعين في توزيع أكثر من 3000 ملصق توعوي على المحلات التجارية، للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

وأكد الصفيان أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كورونا»، التي صدرت مؤخرًا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الأسواق والمطاعم ومراكز البيع.