شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. تطعيمات بالمنازل وداخل المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زاد مركز اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمركز صحي ابن الهيثم بمحافظة رأس تنورة، -بعد أسبوع واحد من انطلاقته-، طاقته الاستيعابية من المستفيدين من 100 فرد إلى 400 مستفيد في اليوم الواحد.

وعلمت ”الخليج 365” أن مركز ابن الهيثم زاد من ساعات عمله اليومية بمعدل 16 ساعة في اليوم، ويبدأ الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 11:30 مساء، كما أنه يستعد لافتتاح وتدشين إعطاء اللقاح بالمركبة في خارج المركز لعدد من فئات المجتمع، كما يستعد لتوسيع خدماته وإعطاء لقاح فيروس كورونا لكبار السن ولذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» ولفئة المستفيدين من خدمة الطب المنزلي.

واستقبل مركز ابن الهيثم العديد من الجنسيات والأجانب المقيمين، ويقدر استقبال المركز لهذه الفئة من المجتمع بين 15 و20% من المستفيدين، كما لا يزال الإقبال من فئة الرجال أكثر منه من النساء.

وأكدت عضو فريق لقاحات كورونا بتجمع الشرقية الصحي د. هدى مهيني، أن مركز اللقاح برأس تنورة، يمكنه أن يخدم جميع قاطني المنطقة الشرقية ومثله المراكز الأخرى في المنطقة، مبينة أنه يضم كوادر طبية، وتطوعية، ما يكفي لاستيعاب المستفيدين، والمسجلين لأخذ اللقاح.

ولفتت إلى تهيئة عيادتين اثنتين متكاملتين منذ انطلاقته، وصالة لاستقبال المستفيدين المسجلين، وصالة للانتظار، وموقعين لاستقبال المسجلين لأخذ اللقاح. وهناك خطة طوارئ في حالة حدوث أي طارئ -لا سمح الله-، مشيرة إلى أنه قد روعي في المركز جميع الاحترازات والإجراءات الصحية الوقائية المتعددة. داعية الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية.

يذكر أن المركز افتتح أبوابه بتسجيل 15 مستفيدا في اليوم الأول من انطلاقته، وبطاقة استيعابية قدرت بـ 100 مستفيد في اليوم الواحد، بدوام من الساعة 8 صباحا - 4 عصرا، وبعدد عيادتين، فيما يشهد تنامي عدد المستفيدين يوما بعد يوم.