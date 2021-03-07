شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مطاعم تقدم طلبات داخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام 3 منشآت غذائية للوجبات السريعة تقوم بتقديم الطلبات داخل المحل مخالفة بذلك للتوجيهات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، التي تنص على الاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية.

ونفذت بلدية وسط الدمام جولات رقابية على المستودعات للتأكد من تقيدها بلائحة الاشتراطات البلدية، وأسفرت تلك الجولات عن إغلاق مستودع للأثاث المنزلي غير مرخص، ويفتقر لوسائل السلامة، إضافة إلى وجود مساكن للعمال، وذلك مخالف للأنظمة.

وكانت البلدية قد أغلقت 4 منشآت غذائية مخالفة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى نظافة العاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات والتدابير الوقائية. وكثفت البلدية الجولات الرقابية والعمل على تنظيم حركة دخول المتسوقين في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك ضمن جهود البلدية في تطبيق كل الاشتراطات والتدابير الصحية.