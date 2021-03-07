شكرا لقرائتكم خبر عن «تصفير» مؤشر إغلاق المنشآت بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط مؤشر إغلاق المنشآت في محافظة القطيف، إلى «صفر»، ما يؤكد وعي والتزام المنشآت، بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

ونفذت بلدية محافظة القطيف، 72 جولة، من 1 مارس إلى 3 مارس، تم خلالها زيارة 507 منشآت؛ لضمان التزامها بالإجراءات الاحترازية، ولم تسفر عن إغلاق أي منشأة.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق «توكلنا» في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.