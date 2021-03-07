شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية» تنظر شكوى الحارثي ضد قياديي «الصحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنظر الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، غدا الإثتين، الدعوى المقامة من سلطان الحارثي (والد الطفل نهار) ضد عدد من قياديي وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية في الطائف، والتي أدعى فيها أن طفله تعرض للإهمال في مستشفى الملك فيصل، وأن قياديي «صحة الطائف» والوزارة تجاهلوا مطالبه بمحاسبة الأطراف المرتبطة بالشكوى، والاكتفاء بإدانة شخصين بمبلغ ١٥٠ ألف ريال.

وأبدى الحارثي استغرابه من قرار الهيئة الشرعية بتبرئة عدد من المتهمين في القضية ومنهم من كان طرفا في تأخير التدخل لعلاج نجله وإسعافه. متسائلا عن عدم استجابة مسؤول غرفة العمليات وفني التخدير وعدم تجاوب إدارة المستشفى مع الشكوى والوزارة مع الشكاوى المتعددة.

وتعود قصة نهار عندما راجع المستشفى قبل أكثر من عام ونصف، وتم رفض علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل رغم محاولة أسرته تقديم بطاقته مع صورة للكرت لحين إحضار الأصل، إلا أن موظف الاستقبال والمدير المناوب والممرض رفضوا إجراء اللازم حتى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية. وعُقد عدد من الجلسات في الهيئة الطبية الشرعية وتم الاكتفاء بإدانة شخصين وصرف النظر عن الآخرين.