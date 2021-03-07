شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتوسع في إطلاق مراكز تطعيم كورونا.. 382 مصاباً في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جددت وزارة الصحة عزمها على التوسع في اطلاق مزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق السعودية تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كورونا، واهابت بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وأعلنت الوزارة امس (السبت) إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة في الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (378) فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2650) منها (494) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379474) حالة وعدد حالات التعافي (370300).

وتم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة كما تم إجراء (48078) فحصا مخبريا جديدا. وجاءت الرياض في قائمة مدن التعافي بـ139 حالة، تليها جدة 22، مكة المكرمة 13، مليجة 12 والقطيف 10 حالات شفاء. كما تصدرت الرياض حالات الاصابات بـ120، جدة 22، مكة 14، الدمام 13 والهفوف 13.