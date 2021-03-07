شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء دوري لدعم أمهات «أطفال القوقعة» ومستخدمي السماعات الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت وحدة التأهيل السمعي في مركز جدة للنطق والسمع، اللقاء التوعوي الأول لدعم أمهات أطفال زارعة القوقعة الإلكترونية ومرتدي السماعات الطبية، لتعزيز التعاون المشترك بين أولياء الأمور والاخصائيين المشرفين على أطفالهم وتقديم الدعم النفسي لهم، بمناسبة اليومين العالميين للسمع وللقوقعة.

وأوضحت رئيسة الوحدة أخصائية أمراض النطق واللغة الدكتورة نوال محمد جامع، أن اللقاء يعزز التعاون المشترك بين أسر الأطفال والاخصائيين المشرفين عليهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بالإضافة الى دعم الأمهات المقبلات على عملية الزراعة من مستخدمي المعينات السمعية وتقديم نماذج حية لهم.

وشددت أخصائية أمراض النطق واللغة الدكتورة دعاء شحاتة، على أهمية دعم الاسر بأحدث الاستراتيجيات والبرتوكولات العلاجية في التأهيل السمعي اللفظي الذي بدورة يسرع من عملية التأهيل عما كانت عليه في السابق، فيما أشار أخصائي علوم السمع وأمراض النطق واللغة بالمركز عبدالله الخمايسة، إلى أهمية دور قسم السمعيات لمتابعة الأطفال زارعي القوقعة ومرتدي المعينات السمعية من خلال أحدث الفحوصات السمعية وبرمجة المعينات السمعية؛ سواء كانت قوقعة الكترونية أو سماعات طبية وكيفية المحافظة عليها، وخلال اللقاء عرضت نماذج لبعض زارعي القوقعة وتم تكريم أمهات الأطفال عرفاناً بدورهن في التأهيل.