شكرا لقرائتكم خبر عن 25 متطوعاً لتنظيم المصلين في قباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت وحدة التطوع؛ التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين بمسجد قباء.

وتهدف المبادرة الخيرية التي شارك فيها أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، من خلال تنظيم دخول المصلين وقياس درجة الحرارة، والتأكيد على ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف والالتزام بإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ.