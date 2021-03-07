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25 متطوعاً لتنظيم المصلين في قباء

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جدة - خالد شويل - نفذت وحدة التطوع؛ التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين بمسجد قباء.

وتهدف المبادرة الخيرية التي شارك فيها أكثر من 25 متطوعا ومتطوعة إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس ، من خلال تنظيم دخول المصلين وقياس درجة الحرارة، والتأكيد على ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف والالتزام بإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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