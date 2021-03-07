النائب العام يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على شاب ظهر في فيديو متداول يتلفظ ويعتدي على فتاتين تسيران في الشارع.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه شابا يتلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، فقد أصدر النائب العام أمرا بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه، والتوجيه بسرعة القبض عليه والتحقيق معه وتحويله للمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة تولي الحريات الخاصة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهدا في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.