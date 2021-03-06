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«الشيوخ الأمريكي» يصادق على مشروع الإغاثة بـ 1.9 تريليون $

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الدمام - شريف احمد - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانيتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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