شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يصادق على مشروع الإغاثة بـ 1.9 تريليون $ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانيتها.