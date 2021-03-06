توقعات بعوالق ترابية على 6 مناطق غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الأحد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية، الأحد، على عدد من مناطق المملكة؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).

رياح سطحية:

كما يمتد تأثير الحالة إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.



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