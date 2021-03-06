مطاعم وكافيهات حفر الباطن تستعد لاستقبال الزبائن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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بدأت مطاعم وكافيهات محافظة حفر الباطن تجهيزاتها لفتح أبوابها لاستقبال الزبائن، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وتبدأ المملكة مع الساعات الأولى من يوم غد الأحد، تطبيق قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

فتح دور السينما والمطاعم ومراكز التسوق:

وبداية من الأحد، سيعاد فتح دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، مع إعادة السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

استثناءات:

ويستثنى من ذلك استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، مع بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.

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