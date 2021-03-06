شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية لمديري الفروع: التزموا باحترازات «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم (السبت)، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري الإدارات بالفرع، للاطمئنان على سير عمل المشاريع ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لهذا العام ١٤٤٢هـ، والحث على استمرار العناية ببيوت الله وتعظيمها وتنظيفها، وعمل كل الاحترازات لحماية مرتاديها من فايروس كورونا.

وشدد خلال الاجتماع على أهمية مواكبة الجهود التي توليها القيادة الرشيدة، خصوصا لمنطقة مكة المكرمة، والدعم المتواصل لكافة قطاعات الدولة لهذه المنطقة، مؤكداً أهمية تميز الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتنوع البرامج الدعوية بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح، لاسيما أن المنطقة مهمة ويفد إليها ضيوف الرحمن من مختلف بلاد العالم.

ووجه الوزير آل الشيخ بسرعة إنجاز كافة المشاريع بوقتها المحدد دون تأخير ومتابعة ذلك والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب الحرص على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من فايروس كورونا.

واستعرض وزير الشؤون الإسلامية مشاريع الصيانة والتشغيل للمساجد والمواقيت وتقارير الجولات الرقابية التي نفذها الفرع على المساجد والمواقيت لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها على أكمل وجه، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق كافة الاحترازات الصحية لضمان سلامة وصحة المصلين.

ورفع آل الشيخ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الدعم الذي تلقاه الوزارة وقطاعاتها المختلفة للقيام برسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية ببيوت الله ونشر منهج الوسطية والاعتدال.