شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المخيمات العائلية في هذه المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بعودة المخيمات العائلية فقط مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، أن توجيه أمير منطقة الجوف أكد على عودة المخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وألا يتم استخدامها للمناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المخيمات بما لا يزيد على 20 شخصا، وتفعيل تطبيق «توكلنا».

وشدد آل سلطان على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات وعدم التهاون في تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

كما أكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.