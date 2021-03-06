شكرا لقرائتكم خبر إزالة 20 طنا من متروكات مخالفي سوق الخضار بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة المنطقة الشرقية، عن ضبط 7 أطنان من البيض الفاسد المعد للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكدت الأمانة ضبط وإتلاف ما يزيد على 108 آلاف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 7 أطنان، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مشيرة إلى مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

كما قامت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بحملة مشتركة أمس، مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة، وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع 20 طنا من المتروكات.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المظهر العام، والتي تأتي بالتزامن مع الجولات الرقابية الميدانية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.