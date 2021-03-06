الأمم المتحدة تنوه بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه تقرير أصدرته الأمم المتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، الأمر الذي وضع دراستها في مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات جيدة على مستوى الجودة، بحسب التقييم الوارد في التقرير الأممي. وأكد التقرير أن المملكة واحدة من ثلاث دول في غرب آسيا، أجادت صياغة بياناتها حول موضوع هدر الغذاء على مستوى الأسر، إذ وصفتها الأمم المتحدة في تقريرها بذات الموثوقية العالية، وذلك لأن المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب (SAGO) بنت دراساتها على تحليل تكوين النفايات.



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