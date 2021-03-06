القبض على سارقي قواطع نحاسية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 9 مقيمين تمكنوا من سرقة قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات 1,050,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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