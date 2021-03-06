اختبارات المتقدمين على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غدا، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا. ودعت الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنة (أمراض قلب - أمراض معدية - كلى) ووظيفة (أخصائي تمريض) لإجراء الاختبار التحريري، والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية (D3) بالراكة، وذلك في الساعة التاسعة صباحا.



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