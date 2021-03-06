شكرا لقرائتكم خبر الموارد البشرية تسجل 121 مخالفة للاحترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1,089 مخالفة لأنظمة العمل، و121 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت 2,450 إنذارا، وذلك خلال تنفيذها 26,644 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وقد تلقت الوزارة 1,225 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

من جولات الفرق الميدانية:

نفذت26,644 زيارة رقابية

ضبطت 1,089مخالفة لأنظمة العمل

121 مخالفة للإجراءات الاحترازية

وجهت 2,450 إنذارا