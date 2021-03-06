الموارد البشرية تسجل 121 مخالفة للاحترازات

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وقد تلقت الوزارة 1,225 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).
من جولات الفرق الميدانية:
نفذت26,644 زيارة رقابية
ضبطت 1,089مخالفة لأنظمة العمل
121 مخالفة للإجراءات الاحترازية
وجهت 2,450 إنذارا
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