25 متطوعا ومتطوعة لتنظيم المصلين بمسجد قباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وحدة التطوع التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين وقت صلاة الجمعة، أمس الأول بمسجد قباء. وتهدف المبادرة الخيرية التي شارك فيها نحو 25 متطوعا ومتطوعة، إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تنظيم دخول المصلين وقياس درجة الحرارة والتأكيد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بين الصفوف والالتزام بإحضار السجادة الخاصة بكل مصل.



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