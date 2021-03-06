رصد 496 مخالفة في محلات تجارية بتبوك

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وشددت الأمانة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.
وأكدت على جميع البلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك وجميع المراكز بالمحافظات استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق «صحتي» لإعطائهم لقاح «كوفيد 19»، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وآلية دقيقة لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.
وأوضحت أن الأولوية للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.
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