شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 378 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حاليا في تدشين مزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبة بالجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
إجمالي الحالات 379,474
إصابة جديدة 382
حالات الشفاء 370.300
فحصا مخبريا جديدا 48.078
حالة حرجة 494
إجمالي الوفيات 6524
حالة تعاف جديدة 378
حالات وفاة جديدة 5
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