تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 378 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 382 حالة جديدة مؤكدة وتعافي 378 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2650 منها 494 حالة حرجة، وتسجيل خمس حالات وفاة جديدة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حاليا في تدشين مزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبة بالجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. إجمالي الحالات 379,474 إصابة جديدة 382 حالات الشفاء 370.300 فحصا مخبريا جديدا 48.078 حالة حرجة 494 إجمالي الوفيات 6524 حالة تعاف جديدة 378 حالات وفاة جديدة 5

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