الإصابة بكورونا تغلق 6 مساجد في 4 مناطق

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة تبوك، ومسجدا في كل من منطقتي القصيم والشرقية.
وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجدا؛ ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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