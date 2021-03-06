تحرير 14 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا بالشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 38 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على جميع المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.
ودعت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.
من جهة أخرى كثفت بلدية محافظة رأس تنورة، الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية، وأسفرت عن ضبط سيارة تنقل نحو 200 كجم من اللحوم مجهولة المصدر.
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