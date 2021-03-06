شكرا لقرائتكم خبر تحرير 14 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 871 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، وتحرير 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 38 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على جميع المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.

من جهة أخرى كثفت بلدية محافظة رأس تنورة، الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية، وأسفرت عن ضبط سيارة تنقل نحو 200 كجم من اللحوم مجهولة المصدر.