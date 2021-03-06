بدءا من اليوم..فتح المراكز الترفيهية ودور السينما والصالات الرياضية

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وقسمت البروتوكولات إلى 3 أقسام تتضمن التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي، ومراقبة الأعراض والإبلاغ عن الحالات في المطاعم.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناء على ما رفعته
الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة؛ تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما، وذلك اعتبارا من اليوم باستثناء بعض الإجراءات.
وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
ماذا قررت الداخلية؟
- السماح بمزاولة الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
- إعادة افتتاح دور السينما.
- السماح بنشاطات المراكز الترفيهية الداخلية.
- فتح أماكن الألعاب الداخلية المستقلة.
- السماح بالألعاب الموجودة بالمطاعم ومراكز التسوق.
- السماح بنشاطات الصالات والمراكز الرياضية.
- السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي.
- استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة حتى إشعار آخر.
- بقاء الحد الأقصى للتجمعات في المناسبات عند 20 شخصا.
- ضرورة توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.
بروتوكولات المطاعم والمقاهي
- معاملة أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم.
- وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي.
- يمنع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو للحصول على طاولة للجلوس.
- منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.
- تمنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة.
- يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار).
- يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة على 5 أشخاص، حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.
- إلزامية وجود تطبيق توكلنا لدى العملاء قبل الدخول للمطاعم والمقاهي.
- في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز «وقاية» ووزارة الصحة.
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