شكرا لقرائتكم خبر بدءا من اليوم..فتح المراكز الترفيهية ودور السينما والصالات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قررت وزارة الداخلية بدءا من اليوم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما، المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل الإجراءات الاحترازية بروتوكولات الوقاية من كورونا في المطاعم والمقاهي.

وقسمت البروتوكولات إلى 3 أقسام تتضمن التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي، ومراقبة الأعراض والإبلاغ عن الحالات في المطاعم.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناء على ما رفعته

الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة؛ تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما، وذلك اعتبارا من اليوم باستثناء بعض الإجراءات.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

ماذا قررت الداخلية؟







السماح بمزاولة الأنشطة والفعاليات الترفيهية.



إعادة افتتاح دور السينما.



السماح بنشاطات المراكز الترفيهية الداخلية.



فتح أماكن الألعاب الداخلية المستقلة.



السماح بالألعاب الموجودة بالمطاعم ومراكز التسوق.



السماح بنشاطات الصالات والمراكز الرياضية.



السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي.



استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة حتى إشعار آخر.



بقاء الحد الأقصى للتجمعات في المناسبات عند 20 شخصا.



ضرورة توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.



بروتوكولات المطاعم والمقاهي