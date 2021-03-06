ندوة بتعليم الرياض تناقش النظام الغذائي المتوازن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة بتعليم الرياض غدا ندوة صحية عن بعد بعنوان «النظام الغذائي المتوازن». كما تنظم بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، لقاء عن بعد بعنوان « سكري الأطفال» لاستشاري الغدد الصم وسكري الأطفال الدكتور بادي العنزي. من جهة ثانية، نظم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض خلال الشهرين الأخيرين 5 لقاءات توعوية افتراضية لـ300 مستفيد ومستفيدة من جميع فئات المجتمع.

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