شكرا لقرائتكم خبر التعليم توجه بتفعيل مشاركات الطلاب في «المشي» عبر منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجهت الوزارة منسوبيها والمعلمين والمعلمات في المدارس بجميع الإدارات التعليمية بمحافظات ومناطق المملكة، بتفعيل وتوثيق مشاركاتهم ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصة «مدرستي»، ومنصات الوزارة على التواصل الاجتماعي، والتي يلتزم فيها الممارسون بالمشي 6 آلاف خطوة بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوميا كحد أدنى، و8 آلاف خطوة للمرحلة الثانوية فما فوق، فيما سيتم تكريم المشاركين والعاملين في هذا البرنامج وتقديم الجوائز لهم في نهاية الأسبوع المخصص للمسابقة.
وتأتي المشاركة في هذه المناسبة ضمن استراتيجية «التعليم» في تفعيل الشراكة المجتمعية، ودعم البرامج والمشروعات الوطنية التي تنفذها قطاعات الدولة، ومن بينها وزارة الصحة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
وتنظم وزارة التعليم في اليوم الوطني للمشي عددا من الفعاليات للطلاب وأسرهم ومنسوبي الوزارة، من خلال إقامة مسابقة المشي تحت شعار «#قد_التحدي_ تمشي» لمدة أسبوع، مع مراعاة الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء الممارسة.
أهداف اليوم الوطني للمشي:
- تحسين نمط الحياة الصحي للأفراد من خلال تزويدهم بالمفاهيم والمهارات الحياتية
- تعزيز الصحة العامة في خفض مستوى الكوليسترول وحرق السعرات الحرارية
- الحد من القلق والاكتئاب وتحسين المزاج، ومكافحة السمنة والحفاظ على وزن صحي
- تحسين اللياقة البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة، والتعرف على البدائل لممارسة النشاط
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم توجه بتفعيل مشاركات الطلاب في «المشي» عبر منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.