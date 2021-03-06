شكرا لقرائتكم خبر التعليم توجه بتفعيل مشاركات الطلاب في «المشي» عبر منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت وزارة التعليم في فعاليات اليوم الوطني للمشي الذي يصادف أمس الأول؛ وذلك لنشر ثقافة رياضة المشي بانتظام بين أفراد المجتمع بشكل عام وبين الطلاب والطالبات في التعليم العام على وجه الخصوص، وزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني والرياضي، تحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

ووجهت الوزارة منسوبيها والمعلمين والمعلمات في المدارس بجميع الإدارات التعليمية بمحافظات ومناطق المملكة، بتفعيل وتوثيق مشاركاتهم ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصة «مدرستي»، ومنصات الوزارة على التواصل الاجتماعي، والتي يلتزم فيها الممارسون بالمشي 6 آلاف خطوة بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوميا كحد أدنى، و8 آلاف خطوة للمرحلة الثانوية فما فوق، فيما سيتم تكريم المشاركين والعاملين في هذا البرنامج وتقديم الجوائز لهم في نهاية الأسبوع المخصص للمسابقة.

وتأتي المشاركة في هذه المناسبة ضمن استراتيجية «التعليم» في تفعيل الشراكة المجتمعية، ودعم البرامج والمشروعات الوطنية التي تنفذها قطاعات الدولة، ومن بينها وزارة الصحة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وتنظم وزارة التعليم في اليوم الوطني للمشي عددا من الفعاليات للطلاب وأسرهم ومنسوبي الوزارة، من خلال إقامة مسابقة المشي تحت شعار «#قد_التحدي_ تمشي» لمدة أسبوع، مع مراعاة الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء الممارسة.

أهداف اليوم الوطني للمشي:

