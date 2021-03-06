نشر ثقافة التطوع بين شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لنشر ثقافة التطوع لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، تنفذ إدارة تعليم عنيزة، ممثلة في قسم التدريب والابتعاث، اليوم، برنامجا تدريبيا افتراضيا بعنوان «نحو مليون متطوع»، وبرنامج التأهيل للمسرح المدرسي. وتستهدف هذه البرامج جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، كما تهدف إدارة التعليم بالمحافظة من خلال هذه البرامج إلى التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، بشتى المجالات بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي التي تخدم هذه الفترة، وتنفذ عن بعد.



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