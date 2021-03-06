شقيقة العبادي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة عبدالله محمد العبادي، وصلي عليها فجر أمس. ‏الفقيدة شقيقة كل من عبدالله، والمهندس حسن. ويتقبل العزاء بمنزل عبدالله العبادي في حي الخالدية بمكة المكرمة.

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