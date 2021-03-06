شاهد.. مراسم دفن رفات ضحايا حرب الخليج الـ9 ومن ضمنهم الضابط السعودي “مطلق العتيبي”

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أقيمت اليوم السبت في الكويت مراسم رسمية لدفن رفات 9 أشخاص من بينهم مواطن سعودي، فُقدوا خلال حرب الخليج.

وجرى دفن الرفات ومن ضمنهم رفاة الضابط السعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي، في مقبرة الصليبيخات بالكويت.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، اليوم (السبت)، التعرف على هوية 9 رفات بشرية لأشخاص فقدوا خلال “حرب الخليج”، وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين، وبينهم مواطن سعودي.

وأوضحت اللجنة أنه تمّ التعرف على الرفات عقب إجراء تحاليل للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين، مشيرة إلى أنه عُثِر على الرفات في موقعي دفن في قضاء السماوة في العراق في شهر مارس 2019 .

وأبانت أنه سيتم دفن الرفات البشرية الـ9 في دولة الكويت بما فيهم رُفات المواطن السعودي، لافتة إلى أنه سيتمكّن أخيرا أقارب الضحايا المفقودين من استيضاح ومعرفة مصيرهم، وذلك بعد 30 سنة من الانتظار المؤلم.

Source akhbaar24.argaam

