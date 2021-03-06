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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، نبأ وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري؛ إثر حادِث تعرض له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

ونعى الاتحاد ببالغ الأسى والحزن، الدرّاج الشمري الذي تعرض للحادِث خلال المرحلة الأخيرة من الرالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدراج السعودي رياض الشمري إثر حادِث تعرض له في رالي “الشرقية تويوتا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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