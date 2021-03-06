يزيد الراجحي وملاحه يتعرضان لحادث في رالي الشرقية.. ونقله بمروحية إلى المستشفى

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم (السبت)، تعرض بطل الراليات الدولي، يزيد الراجحي وملاحه مايكل أور، إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويتا الدولي 2021.
وأوضح الاتحاد، أنه تم نقل يزيد الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، معلنًا انسحابه من البطولة بعد تعرضه للحادث أثناء السباق.
ونشر حساب فريق يزيد الراجحي بموقع “تويتر” صورة حديثه له وهو بالمستشفى، مبيناً أنه والملاح واعيان وفي حالة جيدة وسيخضعان للعديد من الفحوصات، متمنياً لهما السلامة.
وكانت الأحوال الجوية قد أدت إلى إلغاء إقامة المرحلة الثانية من رالي الشرقية، أمس الجمعة، وذلك حرصا على سلامة المشاركين في الرالي.
Source akhbaar24.argaam
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