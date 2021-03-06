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3 دقائق تمنح مبتعث جامعة جازان جائزة أفضل بحث في أستراليا

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الرياض - محمد عبدالله - الحازمي ثمَّن دعم القيادة

فاز مبتعث جامعة جازان لنيل الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة «لا تروب الأسترالية» المحاضر عبدالرحمن بن حسن الحازمي، بالمركز الأول لأفضل بحث سعودي في أستراليا لعام 2021 «Saudi Research Idol 2021».

وأعرب الحازمي عن فخره واعتزازه بهذا الفوز، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للمبتعثين، كما قدم شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، على تهنئته وحرصه واهتمامه بالمبتعثين، ولعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات؛ لينافسوا بإبداعهم وأبحاثهم على مستوى العالم، بما يعزز مسيرة الجامعة الحافلة بالتميز والنجاح.

وأضاف أنه تقدم للمسابقة التي أعلنتها الملحقية الثقافية بأستراليا، ببحث تقوم فكرته على إنشاء إطار لتحسين سلوك البرمجة الآمنة لمطوري البرامج لتطبيق الخصوصية في أنظمة البرمجيات.

وعن فكرة المسابقة أوضح الحازمي أن المسابقة مدتها 3 دقائق؛ حيث يقدم مرشحو الدكتوراه، بشكل احترافي، لمحة عن أطروحتهم «فكرة رسالة الدكتوراه» في مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وتسلم الحازمي جائزة المركز الأول من سعادة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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