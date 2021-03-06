3 دقائق تمنح مبتعث جامعة جازان جائزة أفضل بحث في أستراليا

فاز مبتعث جامعة جازان لنيل الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة «لا تروب الأسترالية» المحاضر عبدالرحمن بن حسن الحازمي، بالمركز الأول لأفضل بحث سعودي في أستراليا لعام 2021 «Saudi Research Idol 2021».

وأعرب الحازمي عن فخره واعتزازه بهذا الفوز، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للمبتعثين، كما قدم شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، على تهنئته وحرصه واهتمامه بالمبتعثين، ولعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات؛ لينافسوا بإبداعهم وأبحاثهم على مستوى العالم، بما يعزز مسيرة الجامعة الحافلة بالتميز والنجاح.

وأضاف أنه تقدم للمسابقة التي أعلنتها الملحقية الثقافية بأستراليا، ببحث تقوم فكرته على إنشاء إطار لتحسين سلوك البرمجة الآمنة لمطوري البرامج لتطبيق الخصوصية في أنظمة البرمجيات.

وعن فكرة المسابقة أوضح الحازمي أن المسابقة مدتها 3 دقائق؛ حيث يقدم مرشحو الدكتوراه، بشكل احترافي، لمحة عن أطروحتهم «فكرة رسالة الدكتوراه» في مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وتسلم الحازمي جائزة المركز الأول من سعادة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي.