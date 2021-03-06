بالفيديو.. معلمة تنقذ طالبة بحائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها

تمكنت معلمة بحائل من إنقاذ إحدى طالباتها في المرحلة الابتدائية، إثر محاولة لص اقتحام منزلها، أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة «مدرستي».

ولاحظت المعلمة من الكاميرا التي فتحتها الطالبة «رهف»، أثناء تلقي الدرس، لصًّا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة مستغلًّا غياب والدتها.

وبدا في الفيديو الطالبة «رهف» تصرخ بصوت عالٍ؛ حيث قالت لها المعلمة: «افتحي الكاميرا يا رهف، وجهيها على اللص»، فيما حاولت المعلمة إنقاذها بإرسال والدة إحدى الطالبات إلى منزل «رهف»، التي ذهبت بالفعل إلى المنزل لإنقاذ الطفلة التي بدت خائفةً من الموقف الصعب الذي تعرضت له أثناء خروج والدتها لشراء بعض المستلزمات.