«الجمارك»: ضبط شحنتي ملابس وشنط مقلّدة ومغشوشة في ميناءين

الرياض - محمد عبدالله - في إطار جهود إحكام الرقابة على الواردات..
أعلنت هيئة الجمارك، اليوم السبت، ضبط شحنتي منتجات مقلّدة ومغشوشة من الشنط والملابس بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الهيئة: الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، تتمكّن من ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة؛ تحتوي على أكثر من 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس.
وأكدت الهيئة، أن «عملية الضبط تأتي في إطار جهود الجمارك نحو إحكام الرقابة على الواردات، ودعم جهود حماية الملكية الفكرية».
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