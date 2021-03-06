«الشؤون البلدية» تكشف موقف المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وأكدت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقًا المتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود إلى العمل غدًا الأحد؛ ستُطبَّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية، وتطهير الألعاب باستمرار، ومنع الازدحامات والتجمعات في نطاق المطاعم والألعاب الترفيهية التابعة لها.