كراني: جيب هوائي دافئ يغطي المملكة.. ارتفاع الحرارة ونشاط في الرياح

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، ارتفاع الحرارة بنحو 7 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة.

وغرّد كراني، على حسابه بـ«تويتر»، قائلًا: لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3_7 درجات على الأنحاء كافة؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.. يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد، ويغطي الأنحاء كافة الخميس القادم.

وحذّر كراني، من نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأفقية خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق