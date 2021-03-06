مصادر «عاجل»: استمرار منع تقديم الشيشة بالمقاهي.. وفتح الواجهات البحرية لأهالي جدة

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم التي تستقبل زبائنها، بدءًا من غد الأحد.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، السماح بتقديم الطلبات الداخلية مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن البلديات سمحت لسكان جدة بدخول الواجهة مع تشديد الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة، عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ/7 مارس 2021م.

واستثنت الوزارة بعض الإجراءات؛ منها استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، بما يشمل حفلات الزواج، واجتماعات الشركات، وما في حكمهما؛ وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض؛ وذلك حتى إشعار آخر.

كما أكدت استمرار بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة؛ وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة؛ وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

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