الحصيني: لا توجد حالة جوية معتبرة لمدة أسبوع

أكد خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم السبت، أنه لا توجد حالة جوية معتبرة لمدة أسبوع قادم.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الحصيني: «لا توجد حالة جوية معتبرة، حسبما تظهر النماذج العددية للطقس مدة أسبوع قادم».

من ناحيته، توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتًا إلى استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة»؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق