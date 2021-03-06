دعوات لاعتماد البصمة بديلًا عن التوقيعات البنكية.. ومستشار أمني يكشف أهمية الخطوة

تعالت الدعوات مؤخرًا لاستخدام «البصمة» بدلًا من التوقيع في المعاملات البنكية، كونها أثبتت كفاءتها في إثبات الهوية، واعتمادها في المؤسسات الحكومية كوسيلة تعريف وتقضي على حالات تزوير التوقيعات على المستندات الرسمية.

وخلال مداخلة مع «الإخبارية»، قال المستشار الأمني السابق لمكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح: لقد خاطبت محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك عبر «تويتر»، وأكدت له أن البصمة أكثر أمانًا في المعاملات البنيكة من التوقيع الذي يعطل كثيرًا العميل عند إنهاء معاملاته البنكية.

وأضاف: المملكة تشهد نقلة تقنية عظيمة، وكل المعاملات الحكومية تتم الآن إلكترونيًا، الأمر الذي يتيح لعملاء البنوك إنهاء معاملاتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية عبر البصمة الإلكترونية أيضًا، الأمر الذي يحد من عمليات التزوير في المحررات الرسمية.

وتابع: لقد لاقت تلك الدعوة تجاوبًا واسعًا من جانب المحامين والمصرفيين إلى جانب المواطنين العاديين، خاصة أن التوقيعات يشوبها الكثير من المشاكل وتضييع الوقت، وفي ضوء ما تشهده المملكة من تطورات تقنية يجب اعتماد «البصمة» كبديل للتوقيعات في المعاملات البنكية.

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