برنامج تطويري لمؤذني عسير

يرعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، البرنامج الذي يقيمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لبعض مؤذني مساجد منطقة عسير، والذي ينفذ عن بعد عن طريق تطبيق الزوم، وذلك بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء.

ويستمرالبرنامج على مدى 5 أيام من الأحد إلى الخميس، حيث سيتطرق المحاضرون إلى أكثر من 12موضوعًا، تتضمن أهمية التوحيد وفضله والخوف من ضده، وأهمية العناية بالتوحيد وحث الناس عليه، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة، والنهي عن الخروج على الأئمة، وحقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة أو الفرق المنحرفة، والتعريف بالأذان والإقامة لغة وشرعًا وحكمهمها.