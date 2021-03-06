ويستمرالبرنامج على مدى 5 أيام من الأحد إلى الخميس، حيث سيتطرق المحاضرون إلى أكثر من 12موضوعًا، تتضمن أهمية التوحيد وفضله والخوف من ضده، وأهمية العناية بالتوحيد وحث الناس عليه، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة، والنهي عن الخروج على الأئمة، وحقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة أو الفرق المنحرفة، والتعريف بالأذان والإقامة لغة وشرعًا وحكمهمها.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تطويري لمؤذني عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.