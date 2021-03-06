55% من الجولات الرقابية في 3 مناطق

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي 26,644 زيارة رقابية نصفها كانت في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية بنسبة 55 % من الزيارات التي بلغ مجموعها في المناطق الثلاث 14,751 زيارة تفتيشية خلال أسبوع.

وأكد مصدر بالوزارة لـ«دوت الخليج» أن الزيارات الميدانية المنفذة، هي ضمن المهام اليومية لموظفي الوزارة، كما أنه يرتفع عددها في المناطق التي تكثر بها الشكاوى والبلاغات، حيث إن بلاغات المواطنين تعتبر مرشدا للوزارة لرصد المخالفات.

وكشف بيان للوزارة أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة خلال زياراتها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس أعطيت 1225 إنذارا للمخالفين خلال جولاتها الميدانية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة.

3806 زيارات

تظهر بيانات الوزارة أن الإجراءات التي قامت بها خلال أسبوع بلغت 26644 زيارة تفتيشية بواقع 3806 زيارات يوميا، و1225 بلاغا بواقع 175 بلاغا يوميا، و2450 إنذارا بواقع 175 إنذار يوميا، إضافة إلى 1089 مخالفة عمل تم ضبطها بواقع 155 مخالفة يوميا، و121 مخالفة للإجراءات الاحترازية بواقع 17 حالة يوميا، حيث أكدت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، ودعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق «معا نرصد» أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات 19911.

المناطق الأعلى

تصدرت منطقة الرياض أعلى عدد للزيارات الميدانية الأسبوعية للوزارة بواقع 5373، وتلتها مكة المكرمة بعدد 4339، ثم المنطقة الشرقية بـ4339، تلتهم القصيم بـ2925، وعسير 2105، وحائل 923، وتبوك 622، والجوف 581، والحدود الشمالية 515، ونجران 352، وجازان 331 وأقلها الباحة بواقع 286 زيارة تفتيشية.

الزيارات التفتيشية 25 فبراير- 3 مارس

الرياض

5373

جازان

331

نجران

352

مكة المكرمة

5039

القصيم

2925

الباحة

286

الشرقية

4339

الجوف

581

الحدود الشمالية

515

عسير

2105

تبوك

622

المدينة المنورة

3243

حائل

923

المجموع

26644