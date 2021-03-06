55% من الجولات الرقابية في 3 مناطق

وأكد مصدر بالوزارة لـ«دوت الخليج» أن الزيارات الميدانية المنفذة، هي ضمن المهام اليومية لموظفي الوزارة، كما أنه يرتفع عددها في المناطق التي تكثر بها الشكاوى والبلاغات، حيث إن بلاغات المواطنين تعتبر مرشدا للوزارة لرصد المخالفات.
وكشف بيان للوزارة أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة خلال زياراتها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس أعطيت 1225 إنذارا للمخالفين خلال جولاتها الميدانية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة.
3806 زيارات
تظهر بيانات الوزارة أن الإجراءات التي قامت بها خلال أسبوع بلغت 26644 زيارة تفتيشية بواقع 3806 زيارات يوميا، و1225 بلاغا بواقع 175 بلاغا يوميا، و2450 إنذارا بواقع 175 إنذار يوميا، إضافة إلى 1089 مخالفة عمل تم ضبطها بواقع 155 مخالفة يوميا، و121 مخالفة للإجراءات الاحترازية بواقع 17 حالة يوميا، حيث أكدت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، ودعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق «معا نرصد» أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات 19911.
المناطق الأعلى
تصدرت منطقة الرياض أعلى عدد للزيارات الميدانية الأسبوعية للوزارة بواقع 5373، وتلتها مكة المكرمة بعدد 4339، ثم المنطقة الشرقية بـ4339، تلتهم القصيم بـ2925، وعسير 2105، وحائل 923، وتبوك 622، والجوف 581، والحدود الشمالية 515، ونجران 352، وجازان 331 وأقلها الباحة بواقع 286 زيارة تفتيشية.
الزيارات التفتيشية 25 فبراير- 3 مارس
الرياض
5373
جازان
331
نجران
352
مكة المكرمة
5039
القصيم
2925
الباحة
286
الشرقية
4339
الجوف
581
الحدود الشمالية
515
عسير
2105
تبوك
622
المدينة المنورة
3243
حائل
923
المجموع
26644
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