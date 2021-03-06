الكلاب والحمير خارج دائرة الغش

أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، ضبط حالات غش في بعض المطاعم المخالفة بخلط لحم الدجاج مع اللحوم الحمراء بغرض الكسب بالاستفادة من الفارق المادي، وأضاف أن كافة المجازر والملاحم والمنادي يتم ذبح لحومها في المسلخ الرئيسي للبلدية، وهي تحت إشرافها، وبها أطباء بيطريون يفحصون كافة الأنعام ويجيزون السليم منها للذبح، ولا يسمحون بغير ذلك.

وحول ما قد يذبح من الكلاب أو الحمير أو القردة، كما يتردد على وسائل التواصل، قال الحويطي: لم يسبق أن وجدنا لحوما لهذه الحيوانات، وما نجده لحوم الأغنام والأبقار والجمال، إما مجهولة المصدر أو تخزينها سيئ، وتتم مصادرتها وإتلافها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

33 بلدية

ذكر رئيس بلدية خميس مشيط ، أن فكرة إنشاء مختبر بدأت قبل 7 سنوات بمختبر صغير كان فيها ميكروسكوب في غرفة واحدة لفحص العينات المضبوطة من قبل فرق التفتيش في البلدية خلال جولاتهم على المحال التجارية والمزارع ثم تطورت بدعم من أمين المنطقة وأنشئ المختبر ليضم قسما كيميائيا وآخر ميكروبي، وتم جلب أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال والآن 33 بلدية في منطقة عسير ترسل عينات الفحص لدينا.

15 ألف عينة

أضاف الحويطي نستقبل من المستشفيات الحكومية بالمحافظة عينات لفحص المياه المستخدمة لغسيل مرضى الكلى، وأيضا فحص مياه طب الأسنان، كما نتعاون في تدريب طلاب من جامعة الملك خالد في الصحة العامة، حيث وصل عدد المتدربين سنويا لما يقارب 100 متدرب ومتدربة و80 طالبا من الكلية التقنية في سلامة الأغذية، كما فحصنا أكثر من 15 ألف عينة في الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد العاملين في المختبر 20 موظفا نصفهم من الكوادر الوطنية، ويعتبر المختبر جيدا، ونطمح مستقبلا في أن يكون مستقلا في مبنى مخصص له ويتطور ليصبح مختبرا لسلامة الأغذية ومركز أبحاث.

جولات مفاجئة

يقول الحويطي: لدينا أكثر من 7 فروع للبلدية بالمحافظة، وفيها عدة فرق وأيضا نشترك في لجان مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالجولات الميدانية المفاجئة على الأسواق والمزارع لأخذ عينات منها وفحصها والسماح للمنتجات السليمة بتسويق ما لديها وتغريم ومخالفة غير الصحية منها، وهذه تحصل في مزارع الورقيات والفواكه وأماكن بيعها.

غذاء آمن

يعتبر دور المختبر في فحص وتحليل الغذاء حجر الأساس في جميع أعمال الرقابة الصحية التي من شأنها توفير غذاء آمن وصحي، وذلك بعد زيادة ملوثات الغذاء المختلفة وانتشار وسائل الغش بدرجة كبيرة، والتي أصبحت تنفذ بوسائل وطرق علمية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

مختبر صحة البيئة

من أوائل المختبرات المتطورة في المملكة

يضم قسما كيميائيا

قسم ميكروبي

أول مختبر جلب جهاز الـBCR لفحص البكتيريا بالبصمة الوراثية