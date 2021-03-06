التراخيص والقروض تعيق الطب البيطري

فيما أكد أكاديميون وبيطريون سعوديون، أن الطب البيطري في السعودية : «كنز غير مكتشف»، والمستفيدون منه غير سعوديين يتقاضون أكثر من 3 أضعاف مرتباتهم الأساسية، حددوا عددا من التحديات والصعوبات التي تواجه الطب والطبيب البيطري، أبرزها

صعوبة إجراءات ومتطلبات التراخيص، واستغراقها وقتا طويلا يصل إلى سنة ونصف، وتدني مبالغ التمويل والقروض للمشاريع البيطرية، فضلا عن اختلاف الدراسة الجامعية عن الواقع العملي.

آراء المسؤولين

وعد رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح الشامي، بتصنيف تلك التحديات والصعوبات، على أن تتولى الجمعية رفعها كتوصيات إلى الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، علاوة على سعي الجمعية لاستضافة مسؤولين ومعنيين في مجال الطب البيطري للاستئناس بآرائهم في المجالات الطب البيطري المختلفة.

مرتبات الخاص

أوضح الدكتور محمد حسين «الرئيس التنفيذي، ومدير عام عيادات للحيوانات الأليفة»، أن الغريب في الأمر، تأخر إجراءات التجديد للتراخيص، لتتجاوز الـ6 أشهر مما يتسبب في خسائر مالية على المستثمرين، موضحاً أن أعلى مرتبات في القطاع الخاص للأطباء البيطريين الجدد 8500 ريال شهريا، وأيد فكرة التأمين الطبي على الحيوانات الأليفة، وأن هناك توجها لدراسة ذلك، وكذلك أيد وجود تجمع للقطاع الخاص البيطري على مستوى المملكة يتم من خلالها طرح الوظائف البيطرية.

تحديات وصعوبات تواجه الطب والطبيب البيطري

صعوبة في إجراءات ومتطلبات التراخيص

تدني مبالغ التمويل والقروض للمشاريع البيطرية.

لا تراخيص للكثير من الأدوية البيطرية ذات القيمة العلاجية العالية.

معاناة كبيرة في الحصول على تراخيص لبعض الأدوية البيطرية.

نقص التجهيزات والمعدات المتخصصة في العلاجات البيطرية.

نقص في الأطباء البيطريين المتخصصين في الحيوانات الأليفة مقارنة بحيوانات المزرعة.

صعوبة استقدام استشاريين بيطريين لتقديم الاستشارات.

اختلاف الدراسة الجامعية عن الواقع العملي.

استحداث مقررات وتخصصات بيطرية دقيقة في الجامعات والكليات لمواكبة سوق العمل.