4.8 ملايين إجراء للنيابة العامة في 192 يوما

واظهرت البيانات الصادرة من النيابة العامة أن إجمالي القضايا الواردة للفروع والدوائر التابعة لها خلال الفترة نفسها بلغت 155853 قضية، بينما بلغت القضايا المنجزة 126177 قضية، فيما عالجت 290 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر منصة «أبشر معكم»، وخدمة شكوى سجين 546 شكوى، إضافة إلى تقديمها 13184 خدمة للمستفيدين عن بعد، واستقبال 42535 طلباً لتحديد موعد للحضور لمقار النيابة العامة، ووفقا للبيانات بلغت الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف 4043 جولة.
وأطلقت النيابة العامة الشهر الماضي 25 جولة رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف بناء على توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.
القضايا والإجراءات المنفذة
4850249
الإجراءات المنفذة من أعضاء النيابة العامة
155853
القضايا الواردة
126177
القضايا المنجزة
13184
الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بعد
42535
طلب زيارة لمقار النيابة العامة
290
معالجة شكوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة «أبشر معكم»
546
شكوى سجين
4043
جولة رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف
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