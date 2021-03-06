4.8 ملايين إجراء للنيابة العامة في 192 يوما

بلغ إجمالي الإجراءات المنفذة من قبل أعضاء النيابة العامة في مناطق المملكة خلال 192 يوماً الماضية من بداية عام 1442 وحتى 15 رجب نحو 4 ملايين و850 ألفا و249 إجراء، بمعدل 25291 إجراء يوميا، وذلك بحسب بياناتها المعلنة.

واظهرت البيانات الصادرة من النيابة العامة أن إجمالي القضايا الواردة للفروع والدوائر التابعة لها خلال الفترة نفسها بلغت 155853 قضية، بينما بلغت القضايا المنجزة 126177 قضية، فيما عالجت 290 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر منصة «أبشر معكم»، وخدمة شكوى سجين 546 شكوى، إضافة إلى تقديمها 13184 خدمة للمستفيدين عن بعد، واستقبال 42535 طلباً لتحديد موعد للحضور لمقار النيابة العامة، ووفقا للبيانات بلغت الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف 4043 جولة.

وأطلقت النيابة العامة الشهر الماضي 25 جولة رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف بناء على توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

القضايا والإجراءات المنفذة

4850249

الإجراءات المنفذة من أعضاء النيابة العامة

155853

القضايا الواردة

126177

القضايا المنجزة

13184

الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بعد

42535

طلب زيارة لمقار النيابة العامة

290

معالجة شكوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة «أبشر معكم»

546

شكوى سجين

4043

جولة رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف