السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

// انتهى //

22:57ت م

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لندن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.// انتهى //22:57ت م0096

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