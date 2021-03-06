السعودية اليوم / مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من كوفيد 19 بقيمة 1.9 تريليون دولار



واشنطن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واس

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.

// انتهى //

22:54ت م

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واشنطن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واسصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.// انتهى //22:54ت م0095

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