السعودية اليوم / المغرب تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 407 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 3 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8676، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471909.

// انتهى //

22:52ت م

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الرباط 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485974 .وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 3 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8676، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471909.// انتهى //22:52ت م0094

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